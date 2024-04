Shakira prefiere sus canciones actuales a las que interpretaba hace 20 años

Shakira tiene una larga carrera musical en la que ha obtenido muchos sencillos de éxito, pero ahora declaró que sus recientes composiciones son para ella mejores que las de hace 20 años, ya que ha evolucionado como artista.

En una entrevista para el programa de radio “Deep Hidden Meaning” del guitarrista Nile Rodgers en Apple Music la cantante colombiana habló de diversos temas, en los que destacó los cambios que ha tenido como compositora e intérprete: “Este es un momento diferente en mi vida con este álbum (Las Mujeres Ya No Lloran) y creo que he recorrido un largo camino, pero prefiero lo que hago hoy. No sé, ¿es algo que nos pasa a todos, que con el tiempo nos gustamos más? Me pregunto si eso les sucede a todos los artistas. Prefiero las cosas que hago ahora. Prefiero la música que hago ahora y la forma en que canto e interpreto ahora, la forma en que escribo ahora. Me gustan mis elecciones estilísticas. Creo que son mejores ahora que, no sé, hace 20 años”.

En 2005 Shakira obtuvo mucho éxito con “La Tortura”, un dueto con el cantante español Alejandro Sanz. Ella considera que esa canción pertenece al género de reguetón: “Probablemente fue una de las primeras colaboraciones que se hicieron en la música en español. En aquella época la gente no colaboraba, no como hoy. Escuchas incluso a cuatro artistas en un disco. Pero en el pasado, los artistas eran solistas. Eran muy solitarios, hasta cierto punto competitivos. Entonces, cuando me acerqué a Alejandro Sanz para participar en la canción, creo que estábamos rompiendo el paradigma y estábamos marcando una nueva tendencia. La Tortura es una canción de reggaetón. Es que tiene unos matices flamencos españoles que te pueden engañar, pero es un reguetón. Es una de las primeras canciones de reguetón pop que se publicaron”.

Recientemente la cantante Beyoncé Knowles lanzó su álbum Cowboy Carter, y Shakira recordó la experiencia que tuvo al trabajar con ella en el tema “Beautiful Liar” de 2007: “Beyoncé es simplemente increíble por lo que hace por las minorías en Estados Unidos y en todo el mundo. Lo que ha hecho por las mujeres de color, lo que ha hecho por las mujeres en general. El propósito que tiene su vida y su música. Es innegable y es de gran magnitud…Ella quería aprender algunos de mis movimientos y me dijo: “Enséñame a hacer eso”. Se nota que es una persona que está en constante crecimiento, porque observa y aprende, y tener esa curiosidad intelectual creo que es lo que te hace evolucionar como artista. Y estaba aprendiendo de ella al mismo tiempo”.

En 2001 Shakira lanzó el sencillo “Whenever, Wherever”, y para ella fue difícil adaptarse a cantar y escribir en idioma inglés: “Laundry Service fue mi primer álbum de crossover con el mundo anglosajón y el primero que incluyó canciones en inglés cuando apenas podía hablar ese idioma. Uno de los mayores retos intelectuales de mi vida artística. Realmente me esforcé por escribir canciones en inglés. Bueno, toda mi vida estuve escuchando música en inglés, pero realmente no sabía lo que decía cuando cantaba esas canciones. Cuando vivía en Colombia simplemente no hablaba el idioma, pero amaba muchas bandas de los 90, Nirvana y todo el rock alternativo de Seattle. Me gustaba mucho eso, y también la música rock en general, Metallica, algunos grupos new wave como New Order…Me dejó alucinada ver cómo la gente recibió a Laundry Service. Me hizo dar la vuelta al mundo muchas veces de gira y es simplemente un momento muy emocionante en mi vida”.

