Shakira declara que sus hijos “odiaron” la película “Barbie”: “Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto”

Shakira pocas veces ha hablado de sus gustos en cuanto a películas, pero ahora dio a conocer su punto de vista acerca de “Barbie”, el filme más exitoso del año pasado. Todo surgió a raíz de una pregunta que le hicieron durante una entrevista para el más reciente número de la revista Allure.

La cantante colombiana se tomó una larga pausa después de que la periodista Patricia Alfonso Tortolani le preguntara: “¿Viste la película “Barbie”?, y su respuesta fue extensa: “La vi, sí. Mis hijos la odiaron absolutamente. Sintieron que era castrador. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres. Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también. Creo en que se le dé a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos, y ese complemento no debe perderse”.

Shakira agregó que las mujeres deben defender su empoderamiento, pero también pueden llevar ciertas actividades junto con los hombres: “¿Sólo porque una mujer pueda hacerlo todo no significa que deba hacerlo? ¿Por qué no compartir la carga con personas que merecen llevarla, que tienen un deber de llevar esa carga también?”

Shakira está promocionando su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran, conformado por canciones que escribió tras su ruptura con el futbolista Gerard Piqué: “Quiero que esta música construya puentes, empodere a las personas y ayude a las mujeres a descubrir sus propias fortalezas”. También comentó que fue difícil superar esa etapa. “Estaba en el lodo. Tuve que reconstruirme, reunir todas las piezas que se habían desmoronado”.

El primer sencillo de Las Mujeres Ya No Lloran es “Puntería”, un dueto de Shakira con Cardi B. El videoclip del tema lleva ya más de 15 millones de vistas en YouTube, por lo que se está convirtiendo en uno de los grandes éxitos de la primavera. Ella le comentó a Tortolani que escribir las letras de sus nuevos temas la han fortalecido: “Hacer esta música me ha demostrado que mi dolor se puede transformar en creatividad. Las canciones están llenas de anécdotas y de algunas emociones muy intensas que he vivido en estos dos años. Pero crear este disco ha sido una transformación en la que he renacido como mujer. Me he reconstruido de la manera que creo que es apropiada. Nadie me dice cómo llorar ni cuándo llorar, nadie me dice cómo criar a mis hijos, nadie me dice cómo llegar a ser una mejor versión de mí mismo. Yo decido eso”.

