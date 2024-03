Shakira dice que ahora es libre, y que no tenía tiempo para trabajar por el “factor marido”

Desde hace algunos días Shakira está en plena promoción de su nuevo álbum, que lleva por títulos Las Mujeres Ya No Lloran. La noche del lunes fue invitada al programa de televisión de Jimmy Fallon, donde agradeció a sus fans el apoyo que le han dado y comentó que hasta ahora se sintió libre para trabajar pausadamente en el proceso de grabación de un disco, luego de su separación del futbolista Gerard Piqué.

Cuando Fallon le dijo a la cantante que su anterior álbum fue lanzado hace siete años, ella comentó: “He estado sacando música por ahí, pero realmente me era muy difícil conjuntar una obra. No tenía tiempo. Es el factor marido. Ahora no tengo marido. Sí, el marido me estaba arrastrando hacia abajo. Ahora soy libre. Ahora realmente puedo trabajar”.

Shakira también habló del concepto visual del disco, que cuenta con ediciones de distintos colores en su formato de vinil: “Esmeralda, rubí, zafiro y diamante. Cuando estaba creando cada uno de los 16 tracks de este álbum estaba lidiando con muchas cosas. Estaba escribiendo y sentí que tenía un cuchillo entre mis dientes, estaba recogiendo mis pedazos del piso. Estaba tratando de reconstruirme, y la música fue el pegamento. Por eso elegí la metáfora de las piedras preciosas, así que cada una de estas canciones fue una catarsis para mí”

La colombiana dijo que el título del disco –Las Mujeres Ya No Lloran– no puede ser más claro: “Ahora les toca (llorar) a los hombres. Durante mucho tiempo las mujeres hemos sido enviadas a llorar con un guión en nuestras manos y sin final, sólo porque somos mujeres. Tenemos que aparentar nuestro dolor enfrente de nuestros hijos, enfrente de la sociedad. De alguna manera tenemos que sanar. Y creo que nadie debe de decirnos cómo sanar. Nadie debe decirle a una mujer lobo cómo lamer sus heridas ¿no? Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar”.

Por último, Shakira confirmó que hará una gira para promover su nuevo álbum, pero próximamente dará a conocer las fechas. También dijo que el día de hoy dará una sorpresa en la ciudad de Nueva York, y que confía plenamente en sus seguidores, quienes están al pendiente de sus proyectos: “Tengo los mejores fans del mundo. Son increíbles. Han estado conmigo en los buenos y malos tiempos. Me apoyan siempre”.

Sigue leyendo: