Shakira dice que le encantaría hacer un dueto con Taylor Swift

Shakira está promocionando su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran, y la mayoría de los temas que lo integran son colaboraciones con otros artistas; ahora ella comentó que le encantaría hacer un dueto con Taylor Swift, la cantante que arrasa en los charts a nivel mundial.

En una entrevista con el locutor Alejo Villalobos, la colombiana se mostró sorprendida cuando éste le preguntó si estaría dispuesta a trabajar con la estrella de country-pop: “Uff, ¡Imagínate! Si ella me invita, encantada, o la invitamos nosotros. Taylor sería un lujazo ¿no? Ya he colaborado con tanta gente que jamás me imaginé…Estoy tan agradecida con la vida, con la oportunidad que me ha dado de trabajar…Además, con mujeres que son símbolo de empoderamiento femenino ¿no? Beyoncé, Rihanna, que representan una minoría en este país, y que han hecho mucho por su comunidad, por transformar la imagen de la mujer en general”.

Shakira también recordó los inicios de su carrera, y le comentó a Villalobos cuáles eran sus ídolos en esa época: “En los noventas Sheryl Crow, Alanis Morissette, Tom Petty. Escuchaba también mucho a Jewel y el rock alternativo de Seattle. Era mi música favorita. Tengo mucho esa imagen de ir manejando por Bogotá un carrito Sprint plateado”.

La artista de 47 años dijo que las letras en las canciones de Las Mujeres Ya No Lloran reflejan todas las experiencias por las que ha pasado últimamente: “En este álbum no todo es rabia, ni frustración ni dolor. También hay celebración, también hay esperanza. También hay ese reencuentro con la propia fuerza, con la propia resiliencia. Es un álbum del proceso de sanación, un álbum de picos y valles, de subidas y bajadas, y en eso estoy, en ese proceso”.

Desde hace varios meses se dio a conocer que para promover el álbum Shakira haría una gira mundial. Ella aún no ha anunciado las fechas de los conciertos, pero sí compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que la muestran ensayando coreografías con sus bailarines; destacan también imágenes en las que aparece sosteniendo un bajo.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: