Shakira impacta al usar un vestido con aberturas y habla sobre su canción “Cómo, Dónde y Cuándo”

Shakira ha mantenido a sus fans muy informados sobre los detalles de su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran, pero ahora decidió complacerlos con unas fotografías que publicó en Instagram y en las que aparece usando un ajustado vestido largo con aberturas, que resaltó su escultural figura. Al poco tiempo las imágenes ya habían acumulado más de medio millón de likes.

La cantante colombiana está muy emocionada por esta producción musical, que llegará a las principales plataformas el 22 de marzo. Ella presentará canciones en diversos géneros, pero siempre ha dicho que es una gran fan del rock, por lo que comentó en un video detalles sobre el track “Cómo, Dónde y Cuándo”: “Es de los temas más rock de este proyecto. Es una canción realista, pero también optimista. Entre la rutina y el estrés la vida es una p****, lo sé, pero por cada flor marchita, una siempre vuelve a nacer”.

Más sobre el nuevo álbum de Shakira

En Las Mujeres Ya No Lloran no podía faltar un tema de regional mexicano, titulado “Entre Paréntesis” y que es una colaboración de la colombiana con Grupo Frontera. Ella también habló al respecto: “Esta canción que hemos hecho con Edgar Barrera, con Keityn, dos talentazos, culminó con una de las mejores sesiones de estudio de grabación que he tenido en mi vida. Ver, ser testigo y sentir en carne propia la energía tan pura y tan genuina de una banda como ellos”.

Una mitad de los tracks en el álbum son inéditos, pero la otra está compuesta por los éxitos que Shakira ha lanzado desde hace dos años. A pesar de ello la cantante maneja un concepto en el disco, lo cual se puede ver en las distintas ediciones del mismo. “Cada (portada) representa una gema. Una piedra preciosa. Diamante, rubí, esmeralda y la edición zafiro. Todas ellas, en cierto modo, representan mi historia personal de luchas, pero también de triunfo, y cómo podemos, en los momentos más difíciles de nuestra vida, transformar el dolor en resiliencia, fuerza y poder”.

Tras el lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran Shakira podría hacer una gira mundial, pero hasta el momento no ha dado ninguna pista. Sus fans están al pendiente tanto de eso como del estreno de una de las nuevas canciones en los próximos días, ya que al parecer la artista todavía no decide cuál es el mejor track para comenzar la intensa promoción de este disco.

Sigue leyendo: