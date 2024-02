Shakira se declara inocente de fraude fiscal por más de $6.5 millones de dólares

La cantante colombiana Shakira, de 42 años, se declaró inocente este jueves de las acusaciones por presunto fraude fiscal que existen en su contra por €6 millones de euros, algo así como $6.5 millones de dólares.

Por medio de una videoconferencia, realizada desde la ciudad de Miami, la reconocida cantante hizo frente a los señalamientos que existen en su contra y que se remontan al año 2018.

En su declaración, la mamá de Milan y Sasha no solo desmintió el delito por el que se le acusa, sino que también acusó a la Agencia Tributaria de ejercer una “presión” sobre ella para que aceptara su responsabilidad en otra causa anterior, en la que reconoció haber defraudado €14.5 millones de euros ($15millones de dólares) entre 2012 y 2014.

Durante su comparecencia, que duró cerca de media hora y fue grabada en video, la intérprete de Monotonía aseguró que ya depositó los $6.5 millones de dólares que ahora le reclaman.

En su mismo testimonio, aclaró, que en el 2018 no radicó en España, por lo que, según sus argumentos, no debía tributar ahí por sus ingresos mundiales. Aseguró, además, que no simuló la cesión de sus derechos a empresas instrumentales, ni se dedujo gastos improcedentes, contrario a lo señalado por la Fiscalía.

“He cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones fiscales en los múltiples territorios con los que ha tenido vinculación profesional. He pagado impuestos a nivel mundial por un importe global que supera los €104 millones de euros, de los cuales €90 millones de euros han sido abonados a la Hacienda Pública española”, destacó la nacida en Barranquilla.

Tras su declaración, la defensa de Shakira, encabezada por Pau Molins, solicitó el archivo de las actuaciones al considerar que no hay indicios de delito.

Hay que recordar que Shakira ya aceptó, en noviembre de 2023, una pena de tres años de cárcel por un fraude de €14.5 millones de euros, el cual fue cometido entre 2012 y 2014, cuando residió en España y no declaró sus impuestos.

No cabe la menor duda que la historia de Shakira con la Hacienda española seguirá dando mucho de qué hablar, tan es así que ya habló del tema en alguna de sus más recientes canciones, donde señaló directamente a Gerard Piqué, su ex, como el causante de sus problemas con las autoridades tributarias españolas.

