A sus 47 años Shakira posa en traje de baño blanco y comparte una rutina de belleza

En plena primavera Shakira ha subido la temperatura, pues posó muy sensual para el más reciente número de la revista Allure. Entre los atuendos que modeló destaca un traje de baño blanco con el que dejó ver que a sus 47 años cuenta con una figura espectacular. Su look lo complementó con unas gafas oscuras.

La cantante colombiana declaró a esa publicación de moda y belleza unos secretos en cuanto a su arreglo personal, el cual ha cambiado a lo largo de varias décadas: “Por supuesto, de vez en cuando me ponía máscara de pestañas y me alisaba el pelo. Me sentí sexy y usé esa sensualidad cruda muchas veces en el escenario como una forma de expresarme. Pero creo que confío en otras aptitudes más que sólo en la belleza”.

Muchos pensarían que Shakira es extremadamente exigente con sus rutinas, pero ella le confesó a Patricia Alfonso que tiene un curioso método para lucir bien. “No hago mucho. Me hidrato (la piel) con aceite de marula y ácido hialurónico. Y cuando tengo una presentación, hago la cosa más loca. Me masajeo la cara y el cuello muy vigorosamente, porque creo que la circulación, la irrigación de la sangre a la piel y los músculos, puede rejuvenecer, así que luzco más rellena”.

A lo largo de su carrera Shakira ha lucido su cabello ondulado y también lacio, pero está consciente de que factores externos lo maltratan, por lo que un día tomó una decisión crucial: “He probado todos los productos para el cabello del mercado. No hay muchos que puedan lidiar con el daño, la humedad, el frizz, el brillo y todo eso, así que…Fui a un laboratorio y desarrollé mis propios productos, mi propia línea. Quizás algún día comparta mi secreto”.

En otra fotografía de Emmanuel Monsalve aparece usando un singular outfit compuesto por minitop gris, cinturón y shorts negros. En un principio ella ignoraba que su imagen era muy comentada e imitada por sus fans: “No pensé que la belleza fuera mi fuerte. Pensé que era sólo una cosa más que podía explotar. No sé si todas las mujeres pasan por la vida así, preguntándose: ‘¿Soy lo suficientemente bonita? ¿Me consideran hermosa o no?’ A veces simplemente te miras al espejo y dices: ‘Es un sí. Y puedo conquistar el mundo'”.

