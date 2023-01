Ninel Conde luce su retaguardia en el gimnasio, al usar un ajustado enterizo rosa

Ninel Conde tiene una figura espectacular, y así lo dejó ver en un video que compartió en sus historias de Instagram. Usando un ajustado enterizo de color rosa la cantante aparece luciendo su retaguardia mientras hace una rutina con poleas para tonificar sus brazos.

Hace ya muchos años el bombón asesino actuó en la exitosa telenovela “Rebelde”, y ahora dejó ver que es una gran fan de la agrupación RBD al publicar un clip en el que recibe souvenirs con motivo de la próxima gira que Maite Perroni, Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Dulce María harán este año. Ella modeló una corbata de colegiala y escribió junto a su post: “No puedo explicar la emoción que sentí al ver esta caja llena de nuestros recuerdos de esa época que marcó nuestras vidas. Los amo hasta el infinito y me siento tan orgullosa de ustedes y por supuesto ahí estaré para compartir una vez más con ustedes”.

Ninel se mostró a bordo de un yate usando un minibikini rosa y también cargando 200 libras en el gimnasio, acompañando todo con un mensaje positivo: “Los límites los pones tú! 200 Libras …91 kilogramos … casi el doble de mi peso corporal .. cómo lo he logrado? A base de constancia, disciplina y mucho amor propio ❤️. Nunca permitas que tu mente ponga los límites …. Prueba cuán lejos puedes llegar en todos los sentidos si te lo propones 🥊🥰”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

También te puede interesar:

-Desde su cuarto Ninel Conde mueve su cuerpo, usando un microbikini dorado

-Usando leggings deportivos Ninel Conde posa en la calle y luce su abdomen de acero