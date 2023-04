Sin sostén, Ninel Conde posa usando un minivestido de color gris metálico

Ninel Conde ha dejado por algunos días su faceta como cantante, y ahora publicó en su cuenta de Instagram una selfie y un video en los que aparece luciendo su figura al usar un minivestido gris metálico, dejando ver que no llevaba sostén; ella complementó todo con un mensaje informando que tiene preparada una sorpresa para sus fans: “HOLA MIS BOMBONES HERMOSOS🤍 ¿cómo va su semana? La mía de maravilla, estoy en Houston, TX ahora mismo haciendo un proyecto increíble que luego se los voy a mostrar por aquí 🙈 los amo!”

El bombón asesino también publicó una imagen que la muestra muy sensual, usando un sostén blanco y vistiéndose para acudir como invitada al programa de televisión “La mesa caliente”. La foto está por llegar a los 30,000 likes en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

El fin de semana Ninel salió a pasear por el mar a bordo de un yate, posando muy sexy para unas fotos que causaron sensación por el original minibikini que usaba, con anillos en las partes laterales. El texto que escribió en su post fue: “Amo el mar y navegar.. Cuéntenme .. cuál foto es su favorita ? 1,2,3,4,5?

Los leo. 🥰”

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: