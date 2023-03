Ninel Conde da la bienvenida a marzo usando un minibikini amarillo con cintas

Ninel Conde ha impactado a sus millones de seguidores en Instagram tras publicar una foto en la que aparece sentada en un yate y usando un minibikini con cintas en color amarillo neón, que contrastó con su perfecto bronceado. Ella escribió junto a la imagen el mensaje: “¡Hola marzo!”

El bombón asesino también compartió un video que la muestra recostada en la cama y usando un vestido azul; no podía faltar uno de sus mensajes positivos: “Día de vibrar alto, ser positivos y dejarse llevar por todo lo bueno que pasa”. ✨ Ella está orgullosa de su abdomen de acero y lo presumió en otro clip, informando a sus fans que también pueden tener uno igual: “Much@s de ustedes me preguntan cómo lograr marcar el abdomen y en general el cuerpo. Es todo un proceso que incluye disciplina, voluntad y amor propio! Puedes lograrlo si te lo propones”.

Hace algunos días muchos cibernautas criticaron unas imágenes que Ninel compartió, en las que sus labios aparecen muy hinchados. Hasta el momento ella no se ha pronunciado al respecto, pero sí desactivó los comentarios de esa publicación, que ha acumulado más de 125,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

También te puede interesar:

-Ninel Conde luce su retaguardia en el gimnasio, al usar un ajustado enterizo rosa

-Ninel Conde luce su retaguardia al realizar estiramientos después de sus ejercicios