En microbikini amarillo Ninel Conde se recuesta a presumir su bronceado

Ninel Conde no duda en presumir los resultados de las horas que pasa en el gimnasio, y ahora hizo arder Instagram con un video en el que aparece recostada en un camastro y tomando el sol, usando un microbikini amarillo que resaltó su perfecto bronceado. El mensaje que escribió como complemento del clip fue: “Si la vida te da limones…haz margaritas de limón ..” 🍋🍋🍋

El bombón asesino sale a correr todas las mañanas, y en otra publicación se dejó ver luciendo su retaguardia al usar unos biker shorts mientras posaba en una calle de Miami: “Amo este paraíso para tener una vida saludable.. el clima, el sol, el mar me dan una energía inigualable… Tú ya te moviste hoy ?? Correr al aire libre es uno de mis deportes favoritos .. cuál es el tuyo?”

Desliza para ver todas las fotos

Ninel también les compartió a sus seguidores una fotografía en la que muestra su nuevo look con el cabello rubio, lo cual resalta sus ojos. El texto que escribió junto a la imagen fue: “👱‍♀️ Rubia… Nuevo look, hola nueva yo ❤️…Les gusta ? Los leo”. 👀 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Sigue leyendo: