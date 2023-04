En microbikini de hilos y anillos Ninel Conde presume su escultural cuerpo a bordo de un yate

Ninel Conde ha sorprendido a sus millones de seguidores en Instagram con unas espectaculares fotografías que la muestran posando a bordo de un yate, luciendo su escultural figura y también su bronceado. Para la ocasión optó por uno de sus bikinis favoritos, de color amarillo y que cuenta con varios anillos en las partes laterales.

Con ese mismo atuendo el bombón asesino se dejó ver corriendo en la playa, en cámara lenta y demostrando que valen la pena las horas que pasa diariamente en el gimnasio para mantenerse en excelente forma; el mensaje que escribió junto al clip fue: “Feliz inicio de semana los amo! Ponle amor y la mejor actitud a todo lo que hagas !” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Desde hace muchos años Ninel Conde es amiga del conductor Raúl de Molina, y con motivo del cumpleaños de éste ella fue a los estudios donde se graba el programa “El gordo y la flaca” para felicitarlo. Todo lo incluyó en un video que publicó en Instagram y que apropiadamente cuenta con el fondo musical de “Las mañanitas”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

