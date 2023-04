Ninel Conde anuncia que ya trabaja en su reality show

Ninel Conde siempre cuenta con proyectos profesionales en puerta, pero el más reciente de seguro dará de qué hablar. Se trata de un reality show de 12 episodios en el que la cantante y actriz mostrará su vida, y que llevará por título “Ninel al desnudo”.

Lo anterior fue a dado a conocer por el bombón asesino en una reciente entrevista a varios medios, y transmitida por el programa “De primera mano”. Ella se mostró entusiasmada con el proyecto, que está en plenas grabaciones: “Estoy haciendo mi propio reality show, porque ya saben que en mi vida se ha especulado tanto, entonces estamos produciendo lo que es mi reality y mi día a día. Todo dentro del glamour y fuera del glamour, todo va a estar muy interesante. Va a ser una producción para una televisora, pero todavía estamos negociando con varias para ver quién se queda con él”.

En el programa Conde fungirá también como productora asociada: “Estamos terminando la preproducción del primer (episodio), y en cuanto se cierren ya las negociaciones, que tenemos tres cadenas importantes interesadas, pues ya”. Ninel también comentó que no ha tenido pareja desde hace casi dos años: “No sé, ando muy exigente, al primer foco medio rojo digo: “Ay, no”. Si llega, qué cool, y si no, yo estoy disfrutando mi vida, mi trabajo, me siento como a gusto conmigo misma…he aprendido a disfrutar mi soltería, porque luego por no estar sola me daba cada medicada-trancazo, que hasta la fecha luego una paga las consecuencias”.

Sigue leyendo: