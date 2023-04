Usando microbikini amarillo Ninel Conde posa de rodillas en un camastro

Ninel Conde está disfrutando al máximo la primavera, y lo dejó ver en unas fotografías que publicó en Instagram, posando de rodillas mientras tomaba el sol en un camastro y usando un microbikini de hilos en color amarillo que resaltó aún más su perfecto bronceado.

Desliza para ver todas las fotos

En un video el bombón asesino presumió su escultural cuerpo apoyándose en una pared y con una espectacular vista al mar. Esa fue su manera de relajarse el fin de semana: “Bombones, por aquí yo estuve pensando si ir a la playa o la alberca. ¿Qué prefieren ustedes?” ✨ View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel mantiene su figura gracias a su disciplina en el ejercicio, pero no descuida el complemento perfecto, que es una dieta balanceada. Ella compartió con sus seguidores en Instagram una receta de avena que aporta muchas proteínas: “¡Es muy rica, saludable y súper fácil de hacer!” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Sigue leyendo: