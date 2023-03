En microbikini blanco Ninel Conde luce sus atributos mientras pasea a bordo de un yate

Ninel Conde ha complacido a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram con un espectacular video que la muestra a bordo de un yate, usando un microbikini blanco y luciendo sus atributos. Ella complementó el clip con un mensaje muy positivo: “Estoy en un estado mental en el que quiero estar siempre. 🧠 Estoy plena, no tengo lágrimas para llorar que no sean de felicidad, vivo mis experiencias y soy feliz junto a ustedes. ❤️‍🩹 Amo, vivo y trabajo duro por mis sueños”. ❤️

El bombón asesino acude al gimnasio diariamente, y en otro video aparece usando leggings nude y haciendo rutinas de ejercicios para fortalecer su abdomen. Como siempre, ella motivó a sus fans para que no duden en ponerse en forma: “Confía en el proceso y sé paciente. ¡Disfruta del paseo!” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel también es conocida por pedirle a otros famosos que se tomen una foto con ella, y hace algunos días, durante el partido de beisbol entre México y Japón, se encontró al rapper Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi69. Ambos posaron muy contentos para una imagen que lleva ya más de 125,000 likes en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

