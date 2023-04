Usando ceñidos leggings Ninel Conde muestra sus principales rutinas de ejercicios

Ninel Conde se ejercita en el gimnasio casi todos los días, y ahora complació a sus fans publicando en Instagram un video que la muestra usando ceñidos outfits mientras realiza muchas rutinas para fortalecer distintas partes del cuerpo. Ella acompañó todo con un mensaje motivacional: “Bombones, la disciplina es lo más importante al momento de lograr una meta.🔥🔥 Tu mente es el arma más poderosa, así que, ¡vamos a entrenar! 💪🏻 Díganme, ¿cuál es su rutina favorita?”

El bombón asesino también lució espectacular al preparar un omelet bajo en calorías. Ella explicó paso a paso la receta, demostrando su talento en la cocina: “A petición de ustedes les dejo la receta de mi comida 2! Todo es cuestión de querer lograrlo, amarte! Comer saludable no necesariamente es comer mal o sin sabor !Podemos ser creativos!” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

En otro clip Ninel dejó ver los resultados de sus extenuantes rutinas, al presumir su abdomen de acero mientras modelaba en un balcón. Recientemente ella dio a conocer que ya trabaja en su reality show “Ninel al desnudo”, que constará de 12 episodios en los que mostrará su vida cotidiana. Todo ello ha emocionado a sus seguidores en Instagram, que son ya más de 5 millones. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Sigue leyendo: