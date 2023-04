Usando un top cruzado Ninel Conde luce al máximo sus atributos y su abdomen de acero

Ninel Conde cada día luce un cuerpo más tonificado, y ahora lo dejó ver en unas fotografías que compartió en su cuenta de Instagram y que han encantado a sus fans. La cantante aparece frente al espejo, usando un top cruzado y luciendo sus atributos; es notorio su abdomen de acero que ha conseguido con sus extenuantes rutinas en el gimnasio. El mensaje que escribió junto a su post fue: “No hay nada más fuerte que una mujer rota que se ha reconstruido a sí misma”.

El bombón asesino gusta mucho de tomarse selfies, y durante su estancia en Miami posó a la entrada de un baño, luciendo espectacular en un minivestido blanco que resaltó su bronceado. Su look lo complementó con zapatos deportivos.

Ninel acude diariamente al gimnasio y recientemente compartió un clip en el que aparece haciendo una rutina para glúteos, usando polainas en sus tobillos. Ella siempre anima a sus fans para que se ejerciten, y ahora escribió junto al video la frase “¡Nunca te rindas!” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

