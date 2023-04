Ninel Conde posa de espaldas y presume su tonificado cuerpo desde el gimnasio

Ninel Conde ya tiene más de cinco millones de seguidores en Instagram, y a todos ellos complació al publicar una colección de selfies que se tomó en el gimnasio antes de hacer sus rutinas de ejercicios. Usando leggings de color verde ella lució su tonificado abdomen y hasta escribió el texto “Perseverancia: La negativa a abandonar” junto a las imágenes.

Desliza para ver todas las fotos

El bombón asesino también compartió uno de sus mensajes de empoderamiento junto a otra fotografía que la muestra después de entrenar: “Dedica mucho tiempo en mejorarte a ti misma, de tal manera que no te quede tiempo para criticar a los demás”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Sin sostén, pero usando un saco de color plateado, Ninel lució muy glamorosa y sensual en unas fotos que lograron más de 14,000 likes, y que complementó con el texto: “Vive cada día con amor, pasión y expresando a tus seres queridos cuánto los amas”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Sigue leyendo: