Con su cuerpo lleno de aceite Ninel Conde se luce en microbikini luego de su bronceado

Este fin de semana Ninel Conde ha tomado por sorpresa a sus fans, y en su cuenta de Instagram publicó un video -grabado por ella misma- en el que luce su cuerpo lleno de aceite, usando un microbikini de hilos y mostrando un perfecto bronceado. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Esta semana se viene algo espectacular, y ustedes serán partícipes de todo esto. Inicié con mi broceado para arrancar este proyecto el día de hoy que será en la playa y con mucho bikini, así que hay que iniciar como todo un bombón asesino”.🔥🔥 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

A sus 46 años la actriz y cantante mexicana luce espectacular, y en otro video ella salió a un balcón para presumir su minivestido tornasol. Ella recientemente anunció que el 14 de julio se presentará en concierto en Brasil, por lo que no podía dejar de escribir uno de sus mensajes positivos para celebrar ese logro: “La felicidad y la confianza son las cosas más bonitas que puedes usar”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Aunque Ninel Conde no deja de trabajar en varios proyectos, anunció que se tomará unos días de descanso en cuanto a sus presentaciones en vivo, acompañando una serie de fotografías -en las que posa en un avión- con este mensaje: “De regreso a casa después de un fin de semana súper pesado en cuanto a logística de mis shows! Dormimos 9 horas en 48! Gracias a todo el público que nos acompañó en cada uno de estos tres shows: Puebla, Atlanta, Savannah Georgia. Los amo! Ahora sí me tomaré unos días de relax y descanso!” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Sigue leyendo: