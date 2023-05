A bordo de un yate Ninel Conde se deja ver usando llamativos microbikinis

Ninel Conde ha subido la temperatura en Instagram al publicar un video que la muestra a bordo de un yate y durante una sesión de fotos, modelando microbikinis y un traje de baño negro de curioso diseño. Todo ello hizo que luciera su perfecto bronceado y un cuerpo muy tonificado, producto de sus intensas rutinas de ejercicios en el gimnasio.

El bombón asesino acudió el pasado fin de semana a un concurso de belleza en Tuxpan, Jalisco. Ahí formó parte del jurado y aprovechó para posar en un clip usando un vestido verde que delineó su escultural figura. También expresó su emoción en el mensaje que escribió: “Gracias por su cariño, fue un honor para mí formar parte del jurado de este certamen de belleza .. me hicieron recordar cuando participé en Señorita México; donde inicié mi carrera y ahí empecé a cumplir sueños! Los amo! Les gusta este vestido?” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel también presumió la foto de portada en el más reciente número de la revista Somos, donde aparece usando un body lleno de transparencias. La publicación la llamó “la nueva indomable”, en referencia al reality show del que formará parte (“Secretos de las indomables”) y en el que compartirá créditos con otras famosas como Yuri, Alicia Machado y Patricia Manterola. View this post on Instagram A post shared by Somos La Revista USA (@somoslarevistausa)

