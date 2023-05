Ninel Conde mueve sensualmente sus caderas, usando un vestido rojo que deja ver su microbikini

Ninel Conde siempre está dispuesta a subir la temperatura en Instagram con videos que la muestran usando sexys outfits, y en esta ocasión modeló (con un tema de Karol G como fondo musical) un vestido rojo con amplias aberturas que dejó ver el microbikini que llevaba debajo. El mensaje que escribió junto a su post fue: “¡Uy! Cómo me gusta el acento de esta región de Colombia. 💋 ¡Es una chimba!” 😍 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Con ese mismo llamativo atuendo el bombón asesino se mostró en su recámara, moviendo las caderas al ritmo del tema “Ella baila sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma. También informó que este verano se estrenará el reality show del que forma parte, “Secretos de las indomables”, en el que la acompañarán famosas como Alicia Machado, Patricia Manterola y Yuri. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel también publicó un clip en el que aparece en el gimnasio, usando un ceñido conjunto deportivo de color morado mientras realiza extenuantes rutinas. Como siempre, ofreció resolver las dudas de sus fans: “Miren esta rutina para tener una espalda de hierro, acá estamos entrenando todos los músculos de esa zona, pero si quieren otras rutinas para tener un tren superior de lujo, ¡coméntenme!” 💪🏻😎 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

