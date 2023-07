Ninel Conde responde a las críticas que le hicieron tras cantar el tema “Sálvame” de RBD

Hace algunos días Ninel Conde fue duramente criticada en las redes sociales por un video en el que aparece cantando el tema “Sálvame”, del grupo RBD. Pero ahora ella respondió a sus detractores, y a través de su cuenta de Instagram publicó su propia versión del clip, acompañada de un largo mensaje en el que afirmó que los comentarios de odio hacia ella no son algo reciente.

“Hace 13 años por primera vez fui víctima de bullying, con aquella falsedad que a alguien se le ocurrió inventar que confundí tsunami con surimi, cosa que JAMÁS pudieron probar aun cuando ofrecí recompensa por quien me mostrara una sola prueba. En aquel entonces las redes eran algo nuevo y Twitter era la moda, y fue ahí donde me tundieron de ataques, los cuales me llevaron a una depresión muy grande, y fue ahí donde me hicieron mas fuerte y aprendí que el “hate” viene de la frustración y envidia de gente que no ha podido realizar sus sueños ni ser feliz. Desafortunadamente no todo mundo entiende ese proceso”.

El bombón asesino también pidió a las personas que la critican en las redes que dejen de seguirla si van a seguir con ese tipo de comentarios: “La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio, quitando incluso la voz del público que cantaba conmigo .. distorsionado mi voz y volviendo algo negativo viral.. aquí les dejo el video original SIN TRUCOS DE MALA EDICION … y les reitero que a mí después de tantos años de mover el abanico ya no me tambalean, y lo que me entristece es ver tanta gente llena de odio y resentimiento que no se ha dado cuenta el daño tan terrible que pueden ocasionar a gente que no tiene la inteligencia emocional de saber quién es … amemos más y odiemos menos…P.D si no pretenden controlar el hate … les agradeceré el unfollow. Bendiciones ilimitadas”. ❤️

