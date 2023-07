Usando ceñidos leggings rojos Ninel Conde muestra su rutina para ejercitar los glúteos

Ninel Conde tiene un orden muy estricto en cuanto a las rutinas que realiza en el gimnasio, dedicando un día específico para ejercitar cierta parte de su cuerpo. Ahora, a través de su cuenta de Instagram ella publicó un video en el que se le ve usando ajustados leggings de color rojo mientras levanta pesas para tonificar sus glúteos: “Así iniciamos hoy con una rutina de glúteo y femoral; es importante que utilices un peso que te cueste, y en mi caso voy aumentando la carga en cada serie y así tu músculo no se acostumbra a los mismos pesos y se desarrolla (crece)”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

En otro clip el bombón asesino aparece haciendo abdominales, y fue muy clara al informar que esos ejercicios también se pueden realizar en casa, pero complementándolos con una buena alimentación: “Aquí les dejo una de mis rutinas favoritas, no necesitas mas que tu propio peso, y si lo haces correctamente sentirás el efecto! 🔥🔥 Aunque no hay ejercicio para quemar grasa localizada; si fortaleces los músculos del abdomen tendrás más fuerza para realizar tu rutina de otras partes del cuerpo! Recuerda que los abs se fabrican en la cocina, con una alimentación que te permita entrar en un déficit calórico!” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Finalmente, Ninel mostró algunos ejercicios que hace para que sus brazos luzcan tonificados. Ella no olvida escribir mensajes positivos a sus seguidores, animándolos para que se pongan en forma: “Los límites están en nuestra mente. Prográmala para que sea tu mejor aliada y no tu mayor obstáculo. 😎 Un cuerpo fuerte y sano se crea gracias a la determinación que hay en las acciones que realizamos cada día. Cuando estamos desmotivados y aún así nos preparamos para entrenar, demuestra lo poderosa que es tu mente”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Sigue leyendo: