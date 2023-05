Luciendo un microbikini con anillos Ninel Conde se muestra paseando por el mar

En los últimos días Ninel Conde le ha dado preferencia a su cuenta de TikTok, en la que antes no publicaba tan frecuentemente, y ahora subió la temperatura al máximo con un video que la muestra a bordo de un yate y paseando por el mar, eligiendo para la ocasión un microbikini amarillo de original diseño, que cuenta con anillos en las partes laterales. @ninelconde I am not afraid of storms because I am learning to sail my ship.❤️‍🔥 #fitness #almarey #ninelconde #viral #Mexicangirl #fitmotivation ♬ sonido original – Ninel Conde

En otro clip (que lleva ya más de 24,000 reproducciones) el bombón asesino aparece en un gimnasio al aire libre y usando un ceñido conjunto deportivo mientras realiza una extenuante rutina para fortalecer sus hombros, piernas y glúteos. La coach Sofía Sierra se escucha diciendo: “Cuando entrenas nunca verás resultados inmediatos…es un proceso mental”. @ninelconde #vidasaudavel #vidasaludable #fitness #fitnessmotivation #ninelconde #fy #fye ♬ sonido original – Sofia Sierra | FITNESS COACH

Hace algunos días Ninel Conde informó -a través de su cuenta de Instagram– que se presentará en concierto en Brasil, donde es conocida gracias al papel que interpretó en la telenovela “Rebelde”. Ahora compartió un video promocionando el show que ofrecerá el 14 de julio e informó que los boletos ya se agotaron: “¡Nos vamos a Brasil! Sí, mis bombones, su rebelde llagará a la tierra de la samba por primera vez.🥁 Estoy más que feliz por su receptividad y amor, ya que nos fuimos a sold out en dos shows preparados con tanto cariño para todos ustedes. ❤️‍🔥 Los amo!” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

