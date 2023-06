Ninel Conde y los 5 bikinazos con los que ha enloquecido Instagram

La actriz y cantante Ninel Conde acostumbra a deslumbrar en Instagram publicando fotos con atrevidos atuendos que dejan a la vista el cuerpazo que se gasta.

‘El Bombón Asesino’ durante años ha sido de las figuras de la farándula mexicana y latinoamericana más atractivas. Incluso, para facturar con sus voluptuosos atributos el año pasado decidió incursionar en la plataforma en la que muchos adultos venden contenido subido de tono.

Mostrarse en bikinis en la red social de la camarita hace que los fans de Ninel enloquezcan cada vez que lo hace. En esta oportunidad haremos un repaso por los cinco trajes de baño con los que ha elevado la temperatura en redes durante las últimas semanas.

En el balcón de noche

Justo para dar promoción a su contenido en “la página azul”, la modelo se mostró en un balcón luciendo un revelador bikini con panty hilo y top con un diseño sensual.

“💚Hola, bebés. ¡Feliz noche! ❤️‍🔥¿Qué les parece este outfit? A mí me fascina, pero lo mejor de todo es que pueden ver esta sesión completa en mi @Only****”, escribió la cantante.

El del aceite

Para mostrar el bronceado perfecto que tenía hace unas semanas, la recordada ‘Alma Rey’ de la telenovela ‘Rebelde’ publicó un video con un microbikini fucsia metalizo en el que se apreciaba que tenía el cuerpo lleno de aceite de resaltaba sus atributos.

“Esta semana se viene algo espectacular, y ustedes serán partícipes de todo esto. Inicié con mi bronceado para arrancar este proyecto el día de hoy que será en la playa y con mucho bikini así que hay que iniciar como todo un bombón asesino.🔥🔥¿Qué les parece? 😏”, fue parte del texto con el que acompañó el ‘reel’.

Uno para agradecer

Ninel Conde compartió hace unas dos semanas unas fotos desde Tulum, México, modelando un espectacular bikini blanco que llevó combinado con una bata tejida, sombrero, lentes de sol y una cartera Christian Dior.

“Estoy agradecida de estar viva…”, escribió la actriz en ese post. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Frente al mar

Otro modelito con el que desató suspiros fue uno en color beige con el que posó de perfil dejando ver su voluptuosa retaguardia.

En esa oportunidad escribió al pie de las fotos: “Vibraciones de Tulum 🤎🤎”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Sobre una tabla de surf

El otro traje de baño con el que la cantante derrochó sensualidad y belleza fue uno fucsia con detalles brillantes colgando que utilizó para posar en medio del mar sobre una tabla de surf.

“La vida se trata de momentos: no esperes por ellos, créalos”, dice el texto con el que acompañó esa galería de fotos. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

