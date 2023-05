En atuendo pegadito, Ninel Conde enseña a preparar una cena para tener un cuerpazo |VIDEO

La actriz y cantante Ninel Conde constantemente presume su tonificada y voluptuosa figura logrando encender las redes sociales, pero esta vez decidió compartir con sus 5,6 millones de seguidores en Instagram sus talentos culinarios.

‘El Bombón Asesino’ se fue a su cocina para enseñar a preparar y reservar una opción de cena saludable para varios días, algo que según ella aplica con regularidad porque es muy organizada con su vida ‘fitness’.

Vestida con un crop top blanco con una abertura más arriba de los pechos y un pantalón de licra en color lila, la actriz grabó el clip de cocina para dejar sus cenas de tres días listas, asegurando que para ser “‘fit tenemos que ser prácticos”.

En el material audiovisual la recordada ‘Alma Rey’ de la telenovela ‘Rebelde’ comenzó a decir los ingredientes necesarios para la preparación y entre ellos hubo uno que no supo decir en español, algo que resultó gracioso para ella y por eso lo compartió.

“Son 4 claras de huevo por cada cena, 30 gramos de avena, una stevia (sobre), una cucharadita de… ‘Almond Flour’… Ay, no sé… eeeh mmm… Ayyy, no me lo sé en español. Esto sí pasa, no manches, mmm”, dijo con gracia asegurando que iba a tener que volver a grabar de nuevo.

Luego quien la grababa ahogada en risa le dijo que el ingrediente que olvidó era “harina de almendras” y el Ninel pudo seguir diciendo los ingredientes que le faltaban que eran “una cucharadita de té Matcha y una cucharida también de leche de almendras, y también canela al gusto”.

Al tener las mezclas diarias de sus ‘matcha pancakes’, procedió a engrasar los sartenes de cocina que usaría con un spray de aceite de aguacate y una brocha de cocina.

Tras tener lista su cena mostró que ella les colocó un poco de mermelada de fresa sin azúcar y sirope de chocolate sin azúcar. Para finalizar su video de cocina dijo que “así de fácil” se hacía una “cena saludable, rápida y rica”.

Sigue leyendo:

– Con su cuerpo lleno de aceite Ninel Conde se luce en microbikini luego de su bronceado

– Ninel Conde mueve sensualmente sus caderas, usando un vestido rojo que deja ver su microbikini

– Ninel Conde reacciona a las comparaciones que le hicieron con Eduin Caz de Grupo Firme