Ninel Conde presume su torso bronceado mientras toma el sol, usando microbikini

Con la llegada del verano Ninel Conde ha subido la temperatura, pues compartió en su cuenta de Instagram varias selfies que la muestran durante sus recientes vacaciones en Isla Mujeres, recostada y luciendo su torso bronceado mientras toma el sol.

El bombón asesino también impactó con un outfit compuesto por un sostén multicolor, bikini, botas y adornos de plumas, con el que acudió al desfile del Orgullo LGBT+ en Santa Ana. El video que publicó en esa red social ha obtenido hasta ahora más de 10,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Para lucir espectacular Ninel no olvida el toque final del bronceado, y en un clip grabado por ella misma dejó ver su cuerpo luego de una sesión, mientras usaba un microbikini cuyo sostén tenía la característica de adherirse a su piel. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

