Ninel Conde luce al máximo sus curvas al usar ceñidos leggings brillantes

Ninel Conde ha sacado su faceta de modelo, pues en un video que compartió en su cuenta de Instagram se dejó ver usando unos ceñidos leggings brillantes que casi parecen de látex, además de un bolso de marca. El clip lleva ya más de 24,000 likes y junto a éste escribió: “Tenemos que hacer algo”.

El bombón asesino también complació a sus fans con una fotografía en la que aparece recostada boca abajo y usando un traje de baño que dejó ver parte de su retaguardia. Ella complementó su publicación con el texto: “Soy mujer, soy fuerte, soy soñadora, soy la que termina…”

Ninel quiere mucho a su mascota, y la presumió en una colección de fotografías que compartió en esa red social y en las que aparece bajando de un avión privado. En una imagen se muestra a la perrita descansando en uno de los asientos, a punto de acompañar a su dueña a “viajar alrededor del mundo”, tal y como Conde informó en el mensaje del post. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

