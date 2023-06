Ninel Conde luce en la calle su abdomen de acero, usando un microbikini de hilos

Ninel Conde ha obtenido más de 33,000 likes por su más reciente publicación en Instagram. Se trata de una serie de fotos que la muestran en la calle, usando un microbikini blanco de hilos y luciendo su abdomen de acero. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Estoy agradecida de estar viva”.

Con un atuendo muy parecido el bombón asesino posó como toda una modelo y presumió al máximo su bronceado, reflejando que a sus 48 años tiene un cuerpo muy tonificado: “Playa, sol y arena ☀️ Qué hermoso es mi México lindo, donde disfruto cada segundo de sus bellezas con este outfit de diseñadora orgullosamente mexicana muy al estilo Tulum. 🔥 Qué dicen, ¿cómo queda?” 🤍 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel Conde estuvo una semana en Tulum, ya que ahí se llevaron a cabo las grabaciones de “Secretos de las indomables”, un reality show que se estrenará próximamente. En un video que publicó aparece posando con quienes comparte créditos en el programa: Yuri, Patricia Manterola, Alicia Machado y Zuleyka Rivera: “Mujeres guerreras que dan el todo por el todo, firmes en sus convicciones y que han luchado duro para alcanzar el éxito y nadie les ha regalado nada”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

