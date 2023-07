Ninel Conde se muestra en el gimnasio, luciendo su figura en leggings azules

Ninel Conde ha vuelto a mostrar la gran disciplina que tiene para mantenerse en forma, y en su cuenta de Instagram publicó un video en el que aparece usando ajustados leggings azules y haciendo varias rutinas con pesas. En su post ella escribió el mensaje: “Haciendo terapia, dejando ir viejos apegos, drenando pensamientos que ya no le sirven al propósito de mi Alma, sudando la rabia de lo que me callé… uno de mis lugares favoritos … gym time for me 🔥🔥💪”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

El bombón asesino mantiene su figura no sólo con ejercicio, sino también con una dieta saludable, y en otro clip enseñó a sus fans cómo hacer un desayuno ligero con avena: “Para llevar un estilo de vida fit es necesario organizarnos para optimizar tiempo y no esperar a tener demasiada hambre, porque ahí es cuando llegan los atascones. Este desayuno contiene proteína, grasa buena que ayuda a evitar que te dé hambre rápido y te da saciedad; carbohidratos de absorción lenta, que nos ayuda a darnos una sensación de mayor saciedad como lo es la avena, y así te aleja de estar picoteando comida, y fruta, que es excelente fuente de energía”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Hace algunos días Ninel recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video y un mensaje en respuesta a las críticas que recibió tras cantar el tema “Sálvame” del grupo RBD en uno de sus conciertos: “La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio quitando incluso la voz del público que cantaba conmigo .. distorsionado mi voz y volviendo algo negativo viral.. aquí les dejo el video original SIN TRUCOS DE MALA EDICION “. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

