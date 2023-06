Ninel Conde posa en microbikini rojo, presumiendo un perfecto bronceado

Con motivo del Día del Padre Ninel Conde recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una colección de fotografías que la muestran en una playa de Cancún, luciendo espectacular y usando un microbikini de hilos en color rojo que resaltó aún más su bronceado. Ella también escribió el mensaje: “Aquí les dejo un regalo a todos los papás y los papacitos en su día 🔥🔥”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

A sus 46 años el bombón asesino cuenta con una figura escultural, y lo dejó ver en unas fotos tomadas en Miami, en las que posa junto a una camioneta, usando para la ocasión unos shorts desgarrados. Ella puso como título de las imágenes la frase “rápida y furiosa”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

No podía faltar un video en el que Ninel apareciera en el gimnasio, y en esta ocasión mostró una rutina para ejercitar sus brazos y hombros. Ella escribió para sus fans un mensaje: “Hoy inicié con una buena rutina de brazos que ayudará a acelerar mi metabolismo! Es súper importante no abandonar el tren superior; hay una cantidad enorme de grupos musculares que ayudará a incrementar tu masa muscular y dar el efecto de mejor forma, como por ejemplo, más cintura!!🔥🔥 ¿Qué otro músculo del tren superior les gustaría verme entrenando?” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

