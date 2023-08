Frente al espejo Ninel Conde muestra los resultados de sus ejercicios para glúteos

Ninel Conde ha dejado sorprendidos a todos sus fans con una fotografía que compartió en sus historias de Instagram y en la que presume al máximo su musculatura. Ella posó frente a un espejo en el gimnasio, después de llevar a cabo sus rutinas para glúteos y mostró los resultados; el mensaje que escribió en su post fue: “9 meses de trabajo duro”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

El bombón asesino también publicó un video en el que aparece en el mar, con el agua hasta la cintura y usando un microbikini blanco. Sin embargo, el glamour terminó cuando llegó una ola: “Yo tratando de dar mi versión más sexy y las olas no me colaboran ?.. no te pierdas el final ?”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Es ya una costumbre de Ninel publicar en sus redes sociales clips que la muestran usando outfits deportivos mientras prepara recetas saludables. En esta ocasión hizo unos muffins de proteína, que recomendó mucho a sus fans: “¡Sin azúcar ni harina refinada! Llenos de nutrientes para mantener una vida rica pero healthy. ¡Prepáralos y me cuentas!” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

