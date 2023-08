Ninel Conde presume su bronceado en la playa mientras modela un microbikini tejido

Ninel Conde aprovechó una reciente sesión de fotos para compartir a sus seguidores en Instagram un video que la muestra en la playa, despojándose de un vestido tejido para lucir su microbikini y su perfecto bronceado; el mensaje que escribió junto a su post fue: “La primera oportunidad de la semana para ser feliz”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

A sus 46 años el bombón asesino tiene una figura espectacular, y también publicó un clip que la muestra en el gimnasio, corriendo y cocinando. Ella también dio un tip a sus fans para que vean cambios en su cuerpo, combinando el ejercicio y una buena alimentación: “Existe la creencia equivocada que dejando de comer bajaremos porcentaje de grasa y es TODO LO CONTRARIO! Sí, como lo lees! Consumir alto índice de proteína hace que te mantengas saciado por más tiempo; evitas los famosos antojos de dulce y además aumentarás tu masa muscular, junto con una buena rutina de ejercicios de fuerza! View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Recientemente Ninel fue la conductora invitada en el programa de televisión “El gordo y la flaca”; ella es buena amiga de Raúl de Molina desde hace ya muchos años, y él mostró en un video lo emocionado que estaba por su reencuentro. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

