Ninel Conde se muestra haciendo ejercicios para su abdomen y hasta presume los resultados

Ninel Conde no deja de acudir al gimnasio cada mañana, y ahora, a través de sus historias de Instagram compartió un video en el que se le ve usando ceñidos leggings de color azul y haciendo una rutina para fortalecer su abdomen, que luce muy marcado. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Al término de sus ejercicios el bombón asesino posó de perfil en una selfie para presumir los resultados. Ella escribió en su publicación el mensaje: “Un día más provocando dolor a mi cuerpo para su bienestar. Después de siete meses de arduo trabajo sin ver resultados inmediatos, confiando en el proceso hoy me siento más motivada que nunca. Habrá días sin sentirme motivada, pero mi decisión por ser mejor cada día, ¡esa seguirá en pie!” View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Ninel no olvida a sus fans, y los complació con fotos que la muestran en el mar, con su cuerpo bronceado y usando microbikini. El texto motivacional con el que complementó las imágenes fue: “Muchas veces nos frustramos porque sentimos no lograr el cuerpo que queremos. Nos esforzamos, pero creemos que al parecer no avanzamos; yo te digo, ¿estás haciendo algo diferente para lograrlo? 🤔 Bebés, el estancamiento es real, y si no nos fijamos una meta con estrategias bien planificadas no podremos lograrlo… Eso sí, deben tener algo en cuenta, ¡todo lleva su proceso! ❤️‍🔥 Ármate de valor y ponte a trabajar por tus objetivos. Confía en el proceso. Si yo puedo, tú puedes!!” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

