Ninel Conde responde a los rumores de matrimonio con un hombre 17 años menor que ella

Hace algunos días el nombre de Ninel Conde encabezó los titulares debido al reporte que Gustavo Adolfo Infante hizo sobre su vida amorosa: llegaría al altar por cuarta ocasión, esta vez junto a un hombre 17 años más joven que ella.

“Me llegó información de que Ninel Conde lleva ya un tiempo viviendo en Nueva York, en una casa, según esto, muy lujosa. Casa de un señor colombiano, así como Larry Ramos, que también era colombiano, un señor colombiano de 30 años”, aseguró el conductor de ‘De Primera Mano’.

Es en medio del revuelo que causaron estas declaraciones que la intérprete de “Bombón asesino” decide salir a dar a conocer la verdad, dejando a más de uno con la boca abierta por “la cachetada con guante blanco” que dio.

En principio, Ninel Conde detalló que si bien sí se encuentra ubicada en Estados Unidos, su casa está en Miami y no New York, como lo afirmó el periodista: “Lo que está atrás de mí no es Times Square, no es la Gran Manzana”, contó en un video la famosa. “No es Times Square, es mi arbolito de navidad, de mi casa acá en Miami. Ah, cómo les gusta el mitote, ¿verdad? Yo que ando acá tratando de desconectarme de cosas y de tanta vaina”.

La actriz aprovechó el momento para lanzar un mensaje a quienes la intentan sacar de su “centro de paz interior”. “Llega uno a cierta edad donde sólo quiere tener paz. Lo que han traído siempre con mi nombre en el show business es como complejo, ¿no? Pero bueno, como ya lo dice el viejo y reconocido refrán: y la queso“, indicó.

Gustavo Adolfo Infante responde a Ninel Conde en pleno programa

Luego de que la mexicana emitiera su mensaje, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado compartieron su opinión al respecto durante la transmisión del programa matutino Sale el Sol

“Bueno, realmente no lo desmiente, sólo dijo que no estaba en Nueva York (…) Si vas a desmentir entonces desmientes categóricamente“, dijo la conductora para luego ser secundada por el presentador.

“Yo les cuento hasta donde va la información ahora, porque cuando salió este video de Ninel desmintiendo estar en Nueva York, me habló mi contacto y me dijo ‘lo dijiste mal’, y yo le dije ‘así me lo dijiste‘”, declaró.

