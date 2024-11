Ninel Conde responde a las acusaciones que hizo sobre ella Alejandra Guzmán

La polémica sigue a Ninel Conde dondequiera que se presenta, y prueba de ello es una reciente entrevista que concedió al programa “En Casa Con Telemundo”, donde al abordar el tema de las acusaciones que hizo en su contra Alejandra Guzmán dijo que si ésta no tenía pruebas, debería ofrecerle una disculpa.

Alejandra Guzmán dice que Ninel Conde supuestamente robó mucho dinero: “La va a pagar”

El mes pasado, cuando Guzmán fue cuestionada por los arreglos estéticos que Ninel se había realizado en el rostro, contestó: “Se robó mucho dinero, entonces lo tienes que gastar, pero que Dios me la bendiga a ella, su cara y sus n*****, porque la va a pagar. El karma es el karma”.

Ninel Conde genera comentarios por unas fotos en las que luce distinta

Sobre estas declaraciones, Conde dijo: “No me gusta engancharme con temas, con controversias, con dimes y diretes, pero si ella tiene, valga la redundancia, alguna controversia, que la presente a las autoridades, y si no, son declaraciones infundadas que yo creo que merecen una disculpa”.

Poco después Ninel dijo que comprende por lo que pasa Alejandra y hasta pidió al público ser más empático: “Bueno, yo entiendo su condición, y también como sociedad debemos apoyar a ese tipo de condiciones de ella y de todas las personas que tengan esa vulnerabilidad”.

El bombón asesino se presentó en las instalaciones de Telemundo para promocionar el relanzamiento del sencillo “Ni Un Centavo”: “Esta canción yo la saqué hace algunos años, pero hicimos unos arreglos nuevos y ya está en Spotify, y es de las canciones que más le han gustado a mis fans, y en la comunidad también me imitan y me representan con esta canción, y se visten igualito e hicimos una versión moderna”.

Respecto a la convivencia con su hijo Emmanuel, Ninel reveló que sí existe, pero que ya no la va a mostrar en redes sociales: “Mis temas personales no los expongo ya públicamente, porque he aprendido que cuando expones, vulneras, y que cuando amas no quieres que se vulnere. No porque no quiera contárselo al público, a mí me encantaría subir fotos cuando estoy viendo a mi niño, subir fotos con mi hija, y no lo hago porque los cuido. Tengo una vida privada que ahora sí es privada”.

