Alejandra Guzmán se pronuncia sobre el resultado de ADN de Apolo

El resultado negativo de la prueba de paternidad que se realizó a Luis Enrique Guzmán y el hijo de Mayela Laguna, Apolo, ha conmocionado no solo al público que ha seguido de cerca el proceso legal, también a los familiares de los famosos. Tal fue el caso de la cantante Alejandra Guzmán, madrina del pequeño en cuestión, quien ya dio a conocer su reacción al respecto.

Tras darse a conocer que no existe compatibilidad sanguínea entre el hijo de Enrique Guzmán y el pequeño Apolo, una de las primeras personas en pronunciarse al respecto fue la intérprete de “Yo te esperaba”, asegurando que la noticia cayó como un balde de agua fría a toda la familia.

Se confirma que Luis Enrique Guzmán no es el padre del pequeño Apolo

“La personita que es Apolo, para nosotros, siempre va a ser bienvenido, él es un angelito”, expresó en entrevista con el programa “Hoy”. “Siempre le vamos a decir la verdad, siempre vamos a estar aquí para él, pero no para ser utilizados y él tampoco”.

Con respecto a las acciones de Mayela Laguna, Alejandra Guzmán sentenció que la ex pareja de su hermano haya orquestado una falsa paternidad: “Ya llevaba mucho tiempo (…) Yo no tengo nada que decir, yo no me casé, ni me uní con ella, yo realmente siempre vi buena onda”, añadió.

Alejandra Guzmán dice que Ninel Conde supuestamente robó mucho dinero: “La va a pagar”

Bajo esta misma tesitura, la cantautora mexicana reveló que su relación con Apolo, con quien algún día tuvo una conexión tan especial que pensó en convertirlo en su heredero universal, se vio fracturada desde la separación de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna.

“La verdad siempre sale a la luz, lastima, porque yo lo adoro. Desgraciadamente ya no es heredero, pero le mando bendiciones”, dijo la hija de Silvia Pinal durante su encuentro con la prensa.