Se confirma que Luis Enrique Guzmán no es el padre del pequeño Apolo

Tras un proceso legal que llevó varios meses, se dio a conocer oficialmente que Luis Enrique Guzmán no es el padre del pequeño Apolo, hijo de Mayela Laguna; ésta emitió un comunicado en el que fijó su postura después del análisis de la prueba de ADN, que se llevó a cabo hace varias semanas en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO).

Luis Enrique Guzmán dice que Mayela Laguna lo fue a buscar ya estando embarazada

Laguna expone en el comunicado (firmado por ella y por su abogado, Porfirio Ramírez Mendoza), entre otras cosas, lo siguiente: “Les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado; por tanto, les comunico que el resultado es negativo. No obstante ello, la firma jurídica que me representa continuará desahogando las etapas procesales del procedimiento, y se asesorará de un especialista para poder analizar los resultados de las pruebas periciales que me han sido notificados”.

Luis Enrique Guzmán habló sobre el hijo de Mayela Laguna

Luis Enrique habló ante reporteros, y aunque recalcó que siempre ha querido a Apolo, ya sabía desde hace mucho tiempo que él no era el padre del pequeño. “No es algo agradable. Lo que me da un poco de tranquilidad es que el niño está muy bien, que está con una familia y que está bien cuidado y querido. Eso es lo único que me importa. Estoy triste, muy triste, porque yo amo mucho a Apolo”.

El hermano de Alejandra Guzmán también dijo que restan algunas citas en los juzgados, en las que se sabrá si a Apolo se le quitará el apellido. “Habrá una segunda audiencia, y ahí se presentarán tanto las pruebas como los testimonios y demás, y ya decidirá el juez. La demanda es (por) desconocimiento de la paternidad y nada más. Al juez lo único que le importa es saber si yo soy el papá o no”.

La cantante también fue entrevistada, y aunque aclaró que no forma parte del conflicto entre su hermano y Mayela, comentó que el hacerle creer a Luis Enrique que era el papá de Apolo estaba orquestado. “Es como el colmo, pero ya lo sabíamos nosotros. No es muy agradable hablar del tema para mí, pero sí fue un engaño muy doloroso”.

