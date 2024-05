Enrique Guzmán genera polémica por sus comentarios sobre el hijo de Mayela Laguna

Enrique Guzmán ha vuelto a dar de qué hablar, ahora por las declaraciones que hizo con respecto al hijo de su ex nuera Mayela Laguna. Él asegura que el pequeño Apolo no es su nieto, y comentó acerca del color de piel del niño, por lo cual ella lo ha acusado de ser una persona racista y clasista.

Al acudir al programa de radio “Todo Para La Mujer”, la periodista Maxine Woodside tocó el tema de la prueba de ADN a la que Luis Enrique Guzmán (hijo del cantante) y Laguna deben someterse para saber la paternidad de Apolo. El artista comentó: “(Mayela) ya canceló otra vez la prueba de ADN, porque sabe que (el niño) no es de él. No sabemos, porque tiene que salir el c*****. Yo no sé de dónde sacó Luis Enrique…porque…la primera fue Silvia (Pinal), que dijo: ‘Yo nunca he tenido un nieto tan chinito, tan n****** como este p***** niño’, cuando lo conoció. Entonces yo…¿de dónde tiene tan chinito el pelo? También me parece raro. Entonces yo creo que Luis Enrique oyó que le tocaban el timbre y entonces se mandó a hacer la prueba. La tienen que hacer, porque la niña hizo todo su numerito y tiene bien tapado al papá, porque el papá también debe estar involucrado”.

Don Enrique agregó que su hija Alejandra quería mucho al niño: “En mi casa llegaba el niño a hacer lo que le daba la gana. Si estábamos muy contentos, era el primer nieto hombre”. Pero cuando Woodside agregó que Apolo era “muy lindo”, Guzmán dijo: “No tanto, era distinto. Silvia es la que dijo: ‘Yo no tengo nietos tan prietitos” (Hasta el momento, Silvia Pinal no ha confirmado haber dicho eso).

Poco después Mayela Laguna fue entrevistada en el programa “De Primera Mano”, y además de prohibirle a Enrique que volviera a hablar de su hijo, anunció que estrenará un canal de YouTube en el que hablará sobre sus experiencias con la familia Guzmán. “Es clasista y racista -dijo-. Yo me acuerdo de él diciendo: ‘Ahorita vengo, hoy me toca dar autógrafos, a darme mi baño de pueblo‘…Yo voy a limpiar mi nombre y el de mi hijo. No existe ningún (otro) papá, el único papá es Luis Enrique Guzmán Pinal. La prueba se suspendió por la Suprema Corte de Justicia, el Magistrado Mayor, porque ha habido irregularidades durante seis meses, donde sólo han mandado un perito, que nos exigen dos por ley. Porque seguramente ese señor Guzmán está metiendo mano. Puras mentiras”.

Por su parte, Alejandra Guzmán fue entrevistada a su llegada a la casa de Silvia Pinal con motivo del Día de las Madres, y cuando los reporteros le preguntaron sobre las declaraciones de Enrique Guzmán, dijo: “Yo creo que eso está de más. Realmente Apolo no es su nieto. Y ya, ¿me entiendes? No pasa nada. Ya pasaron los años, no entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un foco atractivo para muchas cosas. Y nada, pues al final hay que sobrevivir, pero la verdad siempre sale adelante, y lástima ¿no? Porque híjole, yo lo adoro, pero está cañón“. Con respecto a si Apolo continúa en su testamento, la reina del rock se limitó a decir: “No, desgraciadamente”.

