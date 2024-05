El padre de Frida Sofía critica a Enrique Guzmán: “Es un decrépito”

El empresario Pablo Moctezuma, quien fuera pareja de Alejandra Guzmán, no da muchas entrevistas, pero no dudó en criticar a su ex suegro Enrique Guzmán por los comentarios que éste hizo hace tiempo acerca de que su hija Frida Sofía tenía cambios bruscos de humor.

Moctezuma fue entrevistado para el programa “De Primera Mano” y, a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, informó que su hija se encuentra bien: “Está perfecta, Fridita está echándole muchas ganas, muy bien. Trabajando y haciendo las cosas como debe ser”.

Una reportera le preguntó a Pedro si Frida procederá a cambiarse de apellido (luego de que se distanciara de Alejandra y de que acusara a su abuelo de supuesto abuso), y respondió: “Sí, claro, pues tiene que venir a México y hacerlo. Pero todo bien, ahorita ella está mejor que nunca”.

El padre de Frida Sofía fue muy claro al referirse a Enrique Guzmán como un hombre de la tercera edad: “¿Quién? ¿Él? Ah, bueno, el señor ya es un decrépito. Digo ¿para qué hablar mal de la gente? Ya va de salida el viejito. Muchos años de abusos, entonces ya no le gira la cabeza. Pero ya le salió otro chisme. Viejo cochino siempre fue”.

Finalmente, Pedro lamentó que Alejandra Guzmán lleve ya varios años distanciada de su hija: “Te voy a decir algo, qué triste que su mamá dudó de Frida. Qué triste ¿no? Creyó en el puerco este, que es un tipejo. Pero ¿qué crees? A raíz de que Frida dijo eso cambió su vida, entonces ahí te das cuenta que era verdad al mil por ciento, o sea, se liberó de eso. Antes estaba siempre enojada, peleaba. Ayer hablé con Frida dos horas. Diario hablamos. Está impresionante. Se limó, filtró. Y su mamá también se hizo…es nefasta también. ¿Cómo no puedes apoyar a tu hija? Que Dios la bendiga y que siga en sus locuras. Siempre ha estado también medio…”

Frida Sofía continúa en su faceta de empresaria, y en su sitio web vende productos de belleza y pupilentes. Hace poco lanzó una línea de joyería y ha vuelto a publicar en Instagram; su más reciente mensaje es: “Si tienes la fortuna de tener a alguien que te cuide… cuídalo 💫”, que complementó con un video en el que aparece posando en la calle.

Sigue leyendo: