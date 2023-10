Enrique Guzmán le responde a Mayela Laguna sobre la prueba de ADN que pide

La leyenda del Rock and Roll hispano, Enrique Guzmán, una vez más habló sobre la polémica que vive su familia Guzmán Pinal, después de las controversiales declaraciones de la expareja de su hijo, Luis Enrique Guzmán, la empresaria Mayela Laguna.

Pues esta vez Laguna les hizo una petición de hacerse una prueba de ADN toda la familia, junto a su hijo Apolo, para probar que su hijo sí es de la familia.

A lo que Don Enrique fue muy claro al respecto, y con su característico humor y sarcasmo que lo caracteriza, Enrique Guzmán respondió honestamente lo que piensa de la petición de Mayela “que se haga 25, le va a salir igual”, dando a entender que, aunque se haga muchas pruebas jamás logrará que salgan compatibles porque el pequeño no es de su sangre.

Ante esto, el cantante fue cuestionado sobre las declaraciones de su exnuera quien afirma que su hijo es alcohólico y drogadicto y en tono sarcástico respondió “es terrible”, cuando otro reportero le dijo que ella misma lo acusó de beber mucho alcohol respondió contundente “claro mírenme como vengo”.

Al ser cuestionado sobre la situación al interior de la familia y si quieren llevar todo por la paz respondió “yo por la paz no voy a llevar nada” en tono de broma, lo que desató las risas de los presentes, este encuentro entre el artista y los medios fue transmitido por el programa Ventaneando.

Además, le comentaron que ella ha declarado que teme por su bienestar por culpa de Luis Enrique, pero la expareja de Silvia Pinal sostuvo que deberían estar preocupados por ella, dando a entender que las acciones de Mayela eran más preocupantes y hasta le dijeron que se dice que él es violento y afirmó “parece, tengo fama”.

Pero la prensa no se quedó ahí, ya que también lo cuestionaron sobre si extrañaba a su nieto y dejó en claro que no era de él “es francés” dijo, sin detenerse a hablar con los presentes.

Fue claro que el intérprete de “El rock de la cárcel” no quiso entrar en polémica, pero también dejó claro que el pequeño no tiene relación con él y su familia. Anteriormente Alejandra Guzmán reveló en una entrevista con Pati Chapoy que su padre fue el primero en sospechar que el niño no era hijo de Luis Enrique.

Enrique Guzmán le hizo una absurda exigencia a su hijo Luis Enrique

Fue en una plática con el programa “Sale el Sol”, donde Mayela Laguna aclaró de una vez por todas, la situación del video que salió esta semana a la luz. Y a su vez fue cuestionada sobre los motivos que llevaron a Luis Enrique Guzmán a hacerse una prueba de paternidad.

La cual supuestamente demuestra que su pequeño hijo Apolo no es hijo de Guzmán, cuando él tenía entendido que incluso para poder embarazarse se habían sometido a un tratamiento.

Ante esto, Mayela Laguna confesó que, si bien hace algunos años buscaron someterse a un tratamiento, finalmente no lo hicieron y es que todo fue debido a la presión del legendario rockero Enrique Guzmán, pues él les pidió tener un hijo varón para que su apellido no se perdiera.

“El señor Enrique Guzmán, desde que yo empecé a andar con Luis Enrique hace muchos años, él nos dijo que quería un nieto varón a fuerza, ya no quería mujeres…él quería que se siguiera con su legado Guzmán ¿no?…” MAYELA LAGUNA

Don Enrique habría sido muy insistente en tener un nieto varón, fue él mismo quien los comunicó con un doctor que los atendió para comenzar el tratamiento, pero ella no quiso continuar porque sería muy tardado y le “dio flojera”.

“…entonces nos comunicó con un doctor, el Dr. Mario…y nos fuimos a hacer una prueba sobre los conteos que tenía Luis Enrique para poder hacer un invitro para que fuera un niño, entonces tenía su conteo bajo y tenía que hacer durante mucho tiempo el rollo, y a mi la verdad me dio mucha flojera seguir con todo eso, eso fue hace 13 años” MAYELA LAGUNA

Sigue leyendo:

Expareja de Luis Enrique Guzmán estalla contra Enrique Guzmán tras acusarla de esconderse

Enrique Guzmán le hizo una absurda exigencia a su hijo Luis Enrique que afectó a su pareja | VIDEO

Alejandra Guzmán publica tierna foto junto a su hija, Frida Sofía ¿Se reconciliaron?