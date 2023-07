Silvia Pinal reaparece ante la prensa y preocupa al verse muy desmejorada | VIDEO

La Dinastía Pinal no deja de estar bajo el ojo del huracán, pues además de estar enfrentando la supuesta falsa paternidad por parte de Luis Enrique Guzmán. Ahora están de nuevo ante el ojo crítico tras la más reciente aparición de Doña Silvia Pinal.

En esta ocasión, los medios de comunicación mexicanos captaron a Doña Silvia quien reapareció después de que se reportara que tuvo una decaída en su salud.

Fue hace menos de una semana en donde la actriz de 91 años preocupó a sus miles de fanáticos debido a que reportan en México que se ve en mal estado.

A pesar de ello, la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano no desiste y quiere continuar estando presente en los eventos a los que la invitan, a pesar de que tenga algunos altibajos como le sucedió recientemente.

En esta ocasión asistió a la entrega 31 de los Premios Bravo de la Asociación Rafael Banquells, la cual fue fundada justamente por Doña Silvia, quien fue una de las invitadas de honor, sin embargo, sólo asistió a la entrega, pero no a la conferencia de prensa.

El encuentro se dio en un restaurante al sur de la Ciudad de México, donde se le vio a la también productora llegar, y diversos medios intentaron entrevistarla, pero sin éxito.

Pinal se negó a conversar con la prensa y rápidamente intentaron ingresarla al restaurante en donde la esperaban otras celebridades y miembros de la asociación.

En el programa matutino “Venga la Alegría” de TV Azteca dieron a conocer que después de ser asediada por la prensa se comenzó a sentir mal, ya que se le bajó la presión.

Pero sólo bastaron de un par de horas para que la creadora de “Mujer, casos de la vida real” se restableciera y ofreciera unas palabras exclusivas para el show de TV Azteca.

Ante dichas imágenes, los fans de la primera actriz notaron que Doña Silvia no tiene la energía de antes, manifestaron los usuarios de redes sociales, pues habla muy lento y algunas preguntas no las atendió.

Mientras que medios de comunicación como Sale el Sol y De Primera Mano se mostraron en desacuerdo con que aún sigan mostrando a la primera actriz en ese estado.