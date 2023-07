Expareja de Luis Enrique Guzmán exige hacer otra prueba para comprobar su paternidad | VIDEO

La familia Pinal no deja de estar en medio de un tremendo escándalo, y no se ve para cuando puedan salir de este. Después de las más recientes declaraciones de Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, quien desmintió que su hijo Apolo, no lleve la sangre de los Guzmán Pinal, como el hijo de Doña Silvia Pinal asegura.

Tal es la seguridad con lo que lo dijo al programa de TV Azteca, “Venga la Alegría”, que de plano lo invitó a que se hicieran la prueba de ADN tanto ella, el niño como Luis Enrique, así lo solicitó en cadena internacional.

Y a la vez Laguna aprovechó para señalar que el único hijo de Doña Silvia Pina está actuando de la peor manera posible, pues estaría siendo manipulado por alguien. Pero no se atrevió a decir ningún nombre.

“Absolutamente sí, no me cabe la menor duda (de que es el padre), si no, no estaría haciendo esto ni estaría luchando como estoy luchando. No sé (por qué pasó), no tengo ni la menor idea, no estábamos enojados, estábamos normal, regresamos, pero no funcionó, yo vivía en mi casa y nos veíamos los tres, pero no sé por qué pasó” MAYELA LAGUNA

Quien no dudó en destacar que no entiende esta reacción sobre la paternidad de su hijo, por lo que le pide recapacitar.

Pero eso no evitó que Mayela fuera cuestionada duramente por Flor Rubio, conductora del matutino, quien le preguntó si era cierto o no que fue sorprendida por el hermano de Alejandra Guzmán, en la cama con otro hombre.

Según Rubio ella tenía esta información casi casi asegurada, pero la expareja de Luis Enrique lo negó rotundamente y detalló que estos rumores son mal intencionados.

¡EN EXCLUSIVA para #VLA, Mayela Laguna reafirma que Luis Enrique Guzmán sí es el padre biológico de su hijo! 😱🧒🚨📺 #RobaríaUnBesoA pic.twitter.com/HmwV5sCcg0 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 6, 2023

Ya que reveló que dichas versiones surgieron a partir de una página de redes sociales en la que se hace sátira de la vida de los personajes de la farándula y lamentó que el hermano de Alejandra Guzmán se haya creído dichas versiones.

Tras aclarar dichos chismes, Mayela no quitó el dedo del renglón e insistió en que está en completa disposición para someterse a un estudio de ADN para comprobar que Luis Enrique Guzmán sí es padre de su hijo Apolo.

Incluso aprovechó para confesar que tal es su disposición que está dispuesta a detener el proceso legal si esto ocurre, que tiene en contra de Guzmán, pero sino accede, continuará de acuerdo a la ley, hasta demostrar que Apolo sí es hijo de Luis Enrique.

“Le he pedido de todas las maneras posibles que nos dejemos de cosas, que lo perdono, pero que nos vayamos a hacer una prueba los tres a un laboratorio, al que él indique, pero no quiere, entonces habrá que seguir por la vía legal, es algo que yo no quería, porque no me gustan estos rollos legales, pero no tengo de otra. Siento que él está manipulado”. MAYELA LAGUNA

Y para finalizar, Laguna apuntó que confía en que pronto su expareja se dé cuenta del error y acabe la manipulación a la que está siendo sometido, pero no quiso dar ningún nombre de quien estaría detrás de todo esto.

Además, aprovechó para dar a conocer que la prueba que hizo para para negar la paternidad de Apolo es de baja confiabilidad.

“Siento que él está manipulado, yo lo conozco demasiado bien y no entiendo por qué lo hizo todavía, solo puedo comprender que lo hizo porque alguien le dijo que lo hiciera y la prueba que se hizo tengo entendido que no le costó ni mil pesos, la mandó a hacer en Estados Unidos y son kits que te dan y tu regresas con la baba o con algo en los tubitos, pero son pruebas que se pueden contaminar fácilmente y entonces no sirven y ni se pueden presentar legalmente (…) no creo que sea por cuestión de dinero, no es una persona que se vaya por el dinero, no sé qué esté pasando” MAYELA LAGUNA

