Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, acusó a la familia Pinal de desaparecer personas | VIDEO

La familia Pinal realmente está envuelta en esta ocasión en un verdadero escándalo que hasta puede empañar la próxima boda de Michelle Salas. Esto después de que su tío, Luis Enrique Guzmán, hermano de su abuela, Sylvia Pasquel, confesara que su hijo Apolo no tiene su sangre.

Lo que ha desatado una verdadera controversia, pues la madre del niño y expareja de Guzmán, Mayela Laguna, decidió romper el silencio y confesar que les tiene miedo a los Pinal.

Ya que asegura que son personas que mandan matar gente, así lo dio a conocer el programa “Chisme no Like”, quienes compartieron una entrevista que supuestamente le dio Laguna a un medio mexicano.

En esta charla, la mamá de Apolo reveló que debido a que estos integrantes tienen mucho poder, y por eso asegura sentir miedo de lo que le pudiera pasarle a ella o su hijo, además señaló que también había sido víctima de violencia por parte del hijo de la actriz del Cine de Oro.

“Esta familia está cabrona, mandan a matar gente, en todos lados tienen conexiones. Ahorita salgo y me atropellan. No sé si es miedo, sí imponen, es mucha más poderosa que yo, pelear contra ellos sí me da miedo” MAYELA LAGUNA

Apuntó la exesposa de Guzmán al medio de comunicación espectáculos. Según lo relatado, esta entrevista habría sido de 2022 que habrían hecho el show “Espectáculos México”.

Dichas declaraciones las dio Laguna después de que se hubiera peleado con el que en aquel entonces era su esposo debido a que no le permitía ver a su hijo Apolo.

Ya que en ese momento se encontraban en un proceso de separación y el único integrante de varón de las Pinal estaba pensando quedarse con la custodia.

“No me dejaron verlo 12 días, para mí fue algo muy cab…, no podía ni habla por teléfono con él, simplemente se lo llevó, ya estuve a punto de (hablar para) que fuera alerta Amber; no sabía dónde estaba mi hijo” MAYELA LAGUNA

Durante dicha conversación, la excuñada de Alejandra Guzmán destacó que había sufrido violencia en la relación que sostuvo con Luis Enrique, sin embargo, no dio muchos detalles al respecto debido a que tenía miedo de que le hicieran algo a su pequeño hijo.

“A mí nadie me corrió, yo me fui, no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado. Sí hubo violencia”, señaló Mayela, quien destacó que no contaría las agresiones porque no quería perder a su hijo.

Lo que causó controversia, fue que, tras este conato de bronca, Mayela se reconciliaron y volvieron a estar juntos, no obstante, siguieron en el ojo del huracán con polémicas como el robo de pertenencias a Silvia Pinal, el cual siguen sin aclarar qué fue lo que sucedió.

