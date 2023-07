Sale a la luz supuesto motivo que llevó a Luis Enrique Guzmán a dudar de su paternidad | VIDEO

Cada día surge más y más información sobre el nuevo escándalo que envuelve a la Dinastía Pinal, pues esta vez se revelaron los supuestos motivos que llevaron a Luis Enrique Guzmán a hacerse una prueba de paternidad con el que hasta ahora es su hijo, Apolo.

Así como lo leen, resulta que durante una emisión del programa de espectáculos de BANDAMAX, “La Esquina de la primicia”, el conductor Víctor Hugo Sánchez, reveló los supuestos motivos que llevaron al hermano de Alejandra Guzmán para tomar esta delicada decisión.

Pues no nos podemos olvidar que hace apenas una semana, Luis Enrique anunciaba por medio de sus abogados que el pequeño Apolo no era su hijo.

Comprobándolo con una prueba de laboratorio donde comparó su compatibilidad de ADN con el pequeño hijo que supuestamente tuvo con la polémica Mayela Laguna. El cual supuestamente demostró que había un 0% de compatibilidad entre ambos.

Ante esto, dicho comunicador confesó que supuestamente el hijo de Doña Silvia Pinal y Enrique Guzmán, habría sorprendido a Mayela Laguna en pleno acto sexual con otro hombre, en uno de los departamentos que la famosa pareja tenía.

Justo esto habría detonado sus sospechas sobre la posible falsa paternidad que habría tenido con el pequeño Apolo. Pues según lo relatado por Sánchez, Luis Enrique presentía que algo sucedía con su expareja, y justo su instinto lo hizo captarla infraganti.

Pues este departamento se ubicaba justo arriba de la pizzería que tenían, fue entonces cuando supuestamente encontró a Mayela con otro hombre.

Esto supuestamente provocó que Luis Enrique Guzmán entrara en cólera y se fuera a los golpes al sujeto con el que Mayela compartía su intimidad, mientras que a ella también le tocaron algunos.

Al darse cuenta de la supuesta infidelidad, Luis Enrique se habría percatado que no eso había pasado una sola ocasión, sino que seguramente los engaños vinieron desde hace muchos años antes, por lo que inmediatamente al otro día se hizo la prueba de ADN.

Ante esto, Mayela Laguna, ahora expareja de Luis Enrique Guzmán, señaló que el pequeño Apolo sí es hijo biológico de éste.