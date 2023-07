Alejandra Guzmán publica tierna foto junto a su hija, Frida Sofía ¿Se reconciliaron?

Alejandra Guzmán sorprendió a sus más de 3.6 millones de seguidores en Instagram al compartir una fotografía con su hija Frida Sofía, de quien se mantiene distanciada desde hace varios años a causa de varias diferencias familiares.

La reina de corazones primero publico un texto en la red social donde dice: “Este 3 de agosto nace una canción muy especial para mí. Porque es la primera vez que hablo de un tema que sale de un lugar que tenía muy guardado y creo que es bueno poder transformar ese dolor en una canción, es algo bello. En una señal, una que mando con todo el amor de mi corazón”.

Y añadió “es una canción que en especial comparto con esas personas que tenemos ese afán, dese, de que algo pase, de que ese milagro pase. Es difícil abrir la herida pero es lo más sano. Que drene, sangra, sane y que cierre. Que se vuelva alquimia y se convierta en algo bello. A ustedes ¿qué milagro les gustaría que les pasará?”.

En otra publicación compartió tres fotografías, en una aparece la rockera de espaldas sosteniendo una cajita que adentro tiene una fotografía donde se encuentra embarazada de Frida Sofía, y en otra imagen se ve que aparece con una pequeña niña que también sería su amada hija, en el pie de foto colocó “aquí les dejo algunas postales de lo que preparé para ustedes con mucho amor”. En otra fotografía se ve a la intérprete de “Eternamente bella” sentada frente a una ventana mirando el horizonte y en otra se ve de perfil sonriendo con esperanza.

Con eso la cantante y actriz da señales de que en su próximo sencillo que se estrena el 3 de agosto, abrirá por primera vez su corazón para hablar sobre los problemas y sentimientos con su hija, además deja claro que su más grande anhelo es reconciliarse con Frida Sofía. Hasta el momento la única hija de la rockera no se ha manifestado en redes sociales como normalmente suele hacerlo, los fanáticos de ambas esperan que la reconciliación llegue pronto.

Públicamente la distancia entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán comenzó cuando la hija de la rockera confesó los maltratos que supuestamente recibía de Michelle Salas, y es que la joven siempre se ha caracterizado por ser sincera y hablar sin tapujos, mientras que la hija de Stephanie Salas mantiene un perfil más cuidado en redes y aparentemente prefiere no meterse en controversias, pero Frida destapó que en la vida real no sería así, al ser cuestionado su mamá decidió no meterse en la discusión y dijo que a ambas las quería lo que generó el primer desencuentro.

Otro problema llego cuando la joven influencer dijo que su mamá habría tenido un romance con su exnovio Christian Estrada, aunque en ese momento recibió la crítica de la opinión pública más adelante Christian tendría problemas también con Ferka con quien tuvo un hijo y quien reforzó las acusaciones que hizo Frida en contra de él.

Frida Sofía acusó a Enrique Guzmán de tocarla indebidamente

Después Frida Sofía sacudió la opinión publica al confesar que cuando era niña había sido tocada indebidamente por su abuelo, lo que desató la furia de Enrique Guzmán y lo que sorprendió es que para muchos Alejandra Guzmán apoyo a su padre.

Aunque Alejandra Guzmán ha deseado reconciliarse y hablar con su hija, Frida se ha dicho muy lastimada por la situación y acusó a su mamá de estar ausente por su trabajo. Los seguidores de ambas no descartan que el tiempo sane todo y que puedan ambas trabajar en una reconciliación y volver a verlas juntas y felices como sucedía años atrás donde eran inseparables.

