Luis Enrique Guzmán se realizó la prueba de ADN para confirmar si es padre de Apolo

La mañana del lunes 19 de agosto Luis Enrique Guzmán acudió al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) en Ciudad de México para realizarse la prueba de ADN con la que se confirmará si es padre del pequeño Apolo, hijo de su ex pareja Mayela Laguna.

El análisis (ordenado por un juez bajo supervisión judicial) se pospuso en varias ocasiones, y se llevará a cabo en dos pruebas parciales, debido a la agenda del INCIFO. La segunda toma de muestras será hoy.

Laguna acudió al lugar con Apolo, y tras la prueba la esperaba un gran número de reporteros. Visiblemente molesta, dijo: “No podemos hablar. Sí se llevó (a cabo) la prueba. Yo les pedí con todo respeto que no pasara esto. Es un día y es otro día. No estoy conforme, porque la prueba se debió de haber llevado en un día con dos peritos, no en dos días. Simplemente no me gusta que sea otro día, nada más. No es justo para mi hijo”.

A pesar de la insistencia de los periodistas, Mayela quería irse, por lo que su abogado, Porfirio Ramírez, dio una explicación: “Es agenda del INCIFO y dependemos de los peritos. (Mayela) está tranquila, obviamente es un momento muy sensible, pero nada más”. Los resultados se darán a conocer aproximadamente en 10 días hábiles.

Luis Enrique, quien en repetidas ocasiones ha dicho que Apolo no es su hijo, también fue entrevistado a su salida del INCIFO, y dijo que no daría detalles acerca de su encuentro con Mayela. “No hay conflicto. Mañana hay otra prueba, así lo pidió ella”. El hermano de Alejandra Guzmán aseguró que no tiene ningún problema con el pequeño: “Aquí la falta de respeto no es para el niño. La falta de integridad es de otra persona. (Apolo) está de maravilla. No tengo nada más que comentar. Él es un ángel, su mamá no”. Cuando un reportero le pidió su opinión acerca de que este paso cierra un ciclo, Luis Enrique se limitó a decir: “Se pudo haber cerrado desde el 19 de febrero”.

