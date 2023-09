Acusan a Luis Enrique, hermano de Alejandra Guzmán, de consumir drogas | VIDEO

Para la familia Guzmán Pinal ya se ha convertido en algo muy común están involucrados en escándalos. Y esta vez, Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, volvió a arremeter contra el hijo de Doña Silvia Pinal, haciendo nuevas acusaciones sobre supuestas adicciones que padece.

Fue durante una charla con el programa de Imagen Televisión, “Sale el Sol”, donde acusó a Luis Enrique de ser drogadicto, esto después de que el hijo de Silvia Pinal la acusara de consumir estupefacientes y ser un mal ejemplo para su hijo Apolo.

La también empresaria volvió a demostrar su molesta con respecto a las recientes declaraciones que hizo tanto Luis Enrique Guzmán como su hermana, Alejandra Guzmán, con respecto a su primogénito, ya que aseguran que no pertenece a la familia, pero buscarían “adoptarlo”.

Esto hizo enfurecer a Laguna, quien asegura que Luis Enrique sigue consumiendo drogas, además de que admitió que en algún momento sí tuvo un problema de adicciones, ahora se encuentra limpia, sin embargo.

Destacó que es Luis Enrique Guzmán el que toma alucinógenos y también mucho alcohol, revelando que ese fue uno de los principales motivos por los que se separó de él la primera vez.

“Sí, claro que es drogadicto. Yo nunca lo había dicho porque yo no me meto en esas cuestiones, porque yo si tengo valores, porque yo si tengo corazón, esa familia no la tiene. Ahora ya no me importa, ahora ya no es defenderme bajita la mano, ahora sí es atacar, porque ya se está metiendo muy cañón con mi hijo”

MAYELA LAGUNA