Luis Enrique Guzmán dice que Mayela Laguna lo fue a buscar ya estando embarazada

Luis Enrique Guzmán acudió de nuevo al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para que le realizaran la segunda parte de la prueba de ADN con la que se sabrá si es padre de Apolo, hijo de su ex pareja Mayela Laguna. El martes se mostró tranquilo y accedió amablemente a hablar con reporteros, revelando que, según él, cuando comenzó su relación con Laguna ésta ya estaba embarazada.

Guzmán dijo estar arrepentido de haber vivido durante varios años con Mayela: “Yo ahora sí que tengo que aceptar la responsabilidad de que hay que cuidarse de con quién se empareja uno. De lo único que me arrepiento es de eso, porque el niño no tiene ninguna culpa de nada, pero yo sí me arrepiento de haber dejado entrar a una persona tóxica a mi vida y a mi familia”.

Luis Enrique criticó todas las declaraciones que Mayela ha hecho, pues ha incluido en éstas a su madre, la actriz Silvia Pinal. “Utilizar el ojo público para atacar nada más con el afán de manchar el nombre de una de las grandes divas de México, y el grande esfuerzo que (ésta) ha hecho por el país, eso se me hace muy bajo”.

Acerca de cuándo comenzó a sospechar de que él podría no ser el papá de Apolo, respondió muy convencido: “Yo lo supe desde un principio. Me las olía, la verdad, pero fue hasta que tuvimos una llamada muy acalorada, porque la verdad ya teníamos mucho tiempo separados, y ahí más o menos (Mayela) me lo confesó, que no era mío. Y pues yo ya de ahí puse 2 más 2 y entendí cómo fue su mecanismo, y cuándo realmente empezó la historia. Cuando un periodista le pidió ser más claro, Guzman dijo: “Bueno, pues ella ya embarazada me fue a buscar a mí, y ese es el principio de la historia”.

Luis Enrique Guzmán admitió que pasar por esta prueba ha sido difícil para él, pero también confirmó lo que Mayela le dijo a los medios, acerca de que Apolo le preguntó el lunes si era su padre. “La prueba estuvo muy bien, la verdad es que son cosas dolorosas por él, porque yo amo al niño y quiero ser su padrino, si él quiere, pero fue muy difícil verlo después de un año…Sí, es la verdad. ‘¿Quieres saber quién es tu papá? Le vas a tener que preguntar a tu mamá cuando seas más grande’. Fue exactamente, literal, lo que le dije”.

El hermano de Alejandra Guzmán también comentó que ha recibido amenazas -que podrían ser de Laguna o del hermano de ésta-, y que él decidió hacerse la prueba por su cuenta tras la discusión que tuvo con su ex pareja: “(Ella) no me lo admitió, pero sí me lo sugirió. Yo dije: ‘Bueno, pues lo más fácil es hacerle (al niño) una prueba de paternidad’, y así lo hice. Pasaron unos días, porque yo hice una prueba que en el laboratorio no la supieron manejar. Me dijeron que había que volver a tomar este swabbing (frotado), y yo ya decidí hacerla por otro lado”.

Por último Guzmán anticipó que si los resultados de la prueba (que se darán a conocer en 10 días hábiles) resultan a su favor, Mayela y el abogado de ésta no los aceptarán. “Ya se anunció que van a decir que nosotros estamos haciendo trampa, y que el organismo aquí gubernamental está corrupto por mí, o por mi familia. Eso es lo que van a decir”.

