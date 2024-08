Luis Enrique Guzmán habló sobre el hijo de Mayela Laguna

Luis Enrique Guzmán está a la espera de los resultados de la prueba de ADN a la que se sometió hace unos días en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), con lo que quedará declarado oficialmente si es o no padre del pequeño Apolo, hijo de Mayela Laguna. Él insiste en que su ex pareja inició la relación cuando ya estaba embarazada, supuestamente de un hombre alto y moreno.

En una entrevista para TVNotas, Guzmán, de 52 años, dio detalles acerca de cuando Mayela, en un arranque de furia, le dio la noticia. “Esta persona se embarazó. Después me buscó y así inició el rollo. Sabía que yo tenía ganas de tener un bebé. Un día estábamos discutiendo de que yo tenía que pagar esto y aquello y me dijo: ‘Haz lo que quieras, al fin que no es tu hijo'”.

Luis Enrique se ha sometido a tres pruebas de paternidad, incluyendo la del INCIFO; la segunda fue hecha fuera de México. “Hice la prueba y la envié por paquetería a Canadá. Al día siguiente me mandaron los resultados, con 0% de probabilidad de que fuera el padre biológico (de Apolo). Se me rompió el corazón. Conforme (el niño) crecía, había datos que ni eran de genética, como sus facciones. Tengo fotos de cuando yo era pequeño y no tenemos ninguna similitud”.

El hijo de Enrique Guzmán dijo que éste le comentó que Apolo no era su nieto desde que lo vio en los cuneros. Luis agregó que Mayela cree en la brujería, y que “públicamente salió que ella tuvo sexo con un moreno alto. Ni se acuerda. Es probable que (ese hombre) sea el padre”. En 2013 se hizo un estudio de fertilidad, cuyos resultados indicaron que “tenía bajo conteo de espermas. No podía embarazar a una mujer…la probabilidad de que la prueba salga positiva (ahora) es nula”.

Actualmente Luis Enrique Guzmán piensa en interponer una demanda en contra de Mayela Laguna, a quien acusa de haberse llevado mobiliario de la pizzería en la que ambos trabajaban hace años. La próxima semana un juez dará a conocer los resultados de la prueba de ADN, pero él asegura que su ex pareja no los aceptará, argumentando corrupción.

